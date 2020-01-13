Принцу Гарри и его супруге пообещали переходный период перед сложением королевских обязанностей

У британского принца Гарри и его супруги Меган будет переходный период, прежде чем они полностью откажутся от исполнения королевских обязанностей, говорится в заявлении королевы Великобритании Елизаветы II, опубликованном на сайте Букингемского дворца.

"Гарри и Меган ясно заявили, что они не хотят полагаться на государственные средства в своей новой жизни. Был согласован переходный период, в течение которого герцог и герцогиня Сассекские будут проводить время как в Канаде, так и Великобритании", - говорится в заявлении.

Сколько продлится переходный период, не сообщается.

Королева подчеркнула, что у ее семьи "еще остаются дела", связанные с решением Гарри и Меган, но она попросила, чтобы все окончательные решения были приняты в ближайшие дни.

"Несмотря на то, что мы бы предпочли, чтобы они продолжали в полной мере исполнять обязанности членов королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание быть более независимыми, как семья, и в то же время оставаться ценной частью и моей королевской семьи", - заявила Елизавета II.

О своем решении принц Гарри и Меган объявили на прошлой неделе. Перед публичным заявлением они не консультировались с Букингемским дворцом. Во дворце новость восприняли "с ошеломлением", отмечали британские СМИ.

Королевская чета заявила, что желает стать финансово независимой. В Настоящее время 95% расходов герцога и герцогини Сассекских оплачивает отец Гарри - принц Чарльз, еще 5% расхода оплачиваются из средств суверенного гранта, выделяемого британским министерством финансов.

В понедельник Елизавета II провела встречу со своим внуком Гарри, герцогом Сассекским, для обсуждения его решения оставить часть монарших обязательств. Встреча состоялась в частной усадьбе Виндзоров - Сандрингемском дворце в восточной части Англии. На ней также присутствовал сын королевы и отец принца Гарри принц Уэльский Чарльз, а также его старший брат - принц Уильям, герцог Кембриджский.