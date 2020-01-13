Украинские аграрии анонсировали бессрочную акцию протеста против открытия рынка земли

Объединенный штаб защиты родной земли анонсировал начало бессрочных акций протеста против принятия Верховной Радой закона об открытии рынка земли.

"14 января в 7:45 в правительственном квартале мы начинаем нашу бессрочную акцию. Мы переходим в другую плоскость действий. Мы также будем инициировать народное вече, которое имеет юридическую силу и влияние на органы законодательной и исполнительной власти. Мы призываем всех неравнодушных присоединиться, чтобы под стенами Верховной Рады совместными усилиями мы могли отстоять нашу землю", - сообщила сопредседатель организации Ольга Ходаковская на брифинге в Киеве 13 января.

При этом она озвучила список требований организаторов акции: отозвать законопроект о рынке земли как противоречащий Конституции Украины, создать рабочую группу по разработке комплексной земельной реформы, а также провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который "услышал лоббистов крупных транснациональных корпораций и большого бизнеса, но не услышал украинского крестьянина".

Президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак в свою очередь заявил, что против продажи земли выступает большинство граждан Украины, и призвал сельских жителей самоорганизоваться и противостоять действиям власти.

"К сегодняшней ситуации привела действующая власть. Они обещали одно, а делают совершенно противоположное. Они заставляют нас, крестьян, выйти, потому что по факту то, что нам предлагают, - это земельная реформа с элементами рабовладельческого общества", - считает он.

Глава Аграрного союза Украины Геннадий Новиков подчеркнул, что принятие закона о рынке земли в том виде, в котором он выносится на рассмотрение парламента, оставит страну без перспектив.

"Если мы продадим нашу землю транснациональным корпорациям, то именно они будут управлять страной. Весь украинский народ должен подняться и сказать решительное "нет" распродаже собственного богатства", - подчеркнул он.

Как сообщалось, парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики 28 декабря 2019 года рассмотрел все правки ко второму чтению законопроекта №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и рекомендовал его к принятию.

Согласно обнародованному тексту законопроекта ко второму чтению, приобретать сельхозземли могут граждане и юрлица Украины, территориальные громады, государство. Кроме того, банки получат возможность получать землю в качестве взыскания как предмета залога, однако такие участки должны быть проданы на торгах в течение двух лет.

Общая площадь земли сельхозназначения в собственности гражданина и юрлица не может превышать 10 тыс. га, при этом данное ограничение не распространяется на банки.

Документом предусмотрено, что расчеты за землю сельхозназначения по гражданско-правовым договорам осуществляются в безналичной форме, потенциальный покупатель должен подтвердить законность источника происхождения средств, а также, что до 1 января 2030 года цена продажи земучастков сельхозназначения не может быть меньше их нормативной денежной оценки.

В законопроекте прописано, что иностранцы будут допущены к покупке земли только после проведения референдума. В месте с тем в приграничных областях Украины будут введены ограничения на куплю-продажу земельных участков: на глубину 50 км от границы компаниям с иностранными инвестициями запретят покупку сельхозземли, даже если на референдуме будет принято иное решение.

Законопроект №2178-10 в первом чтении народные депутаты приняли 13 ноября 2019 года.