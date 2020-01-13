События

17:08 13.01.2020

Минкультуры внесло Гуцульские колядки Верховинского района в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

1 мин читать
Минкультуры внесло Гуцульские колядки Верховинского района в перечень элементов нематериального культурного наследия Украины

 Министерство культуры внесло гуцульские колядки и плесы Верховинского района Ивано-Франковской области в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины.

Согласно приказу Минкультуры № 978 от 28 декабря 2019 года, данное решение принято на основании решения экспертного совета по вопросам нематериального культурного наследия при ведомстве от 6 декабря 2019 года.

Согласно перечню, под гуцульскими колядками и плесами Верховинского района подразумеваются устные традиции и формы выражения, исполнительское искусство, обычаи, обряды, празднования, знания и практики, касающиеся природы и Вселенной, которые представлены в селах Випче, Криворивня, Быстрец, Ильцы, Замагора, Буковец, Волова, Зеленое, Кривополе, ВерхнийЯсенив, Дземброня, Красник, Белоберезка, Стебни, Устерики, выселках Плай, Пидмагора, пгт Верховина Верховинского района Ивано-Франковской области.

Носителями данного нематериального культурного наследия являются общины этих населенных пунктов.

Теги: #минкультуры #наследие #ивано_франковская_область #колядки
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:44 09.01.2020
Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

Самолет, которым контрабандисты транспортировали в ЕС сигареты, задержан в Ивано-Франковской области

20:09 04.01.2020
Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

Показа мод в здании костела Святого Николая в Киеве не будет – Бородянский

14:05 03.01.2020
Информвещание гостелеканала для временно оккупированных территорий возглавит экс-главред "24 канала" Трибушная - Минкультуры

Информвещание гостелеканала для временно оккупированных территорий возглавит экс-главред "24 канала" Трибушная - Минкультуры

15:28 28.12.2019
Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и отметил важность строительства мусороперерабатывающего завода

Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и отметил важность строительства мусороперерабатывающего завода

17:16 27.12.2019
Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

Минкультуры запускает на базе UA|TV государственный телеканал для временно оккупированных территорий

13:55 23.12.2019
Минкульт предлагает отреагировать на решение Венецианской комиссии по языковому закону после рассмотрения его КС

Минкульт предлагает отреагировать на решение Венецианской комиссии по языковому закону после рассмотрения его КС

11:28 18.12.2019
Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название

Верховный суд Украины не давал разрешения УПЦ (МП) не менять свое название

18:26 22.11.2019
CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

CБУ в Ивано-Франковской области предотвратила вывоз за границу товаров военного назначения

14:35 16.11.2019
Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

Минкультуры внесло на рассмотрение Кабмина кандидатуру на должность языкового омбудсмена

14:41 14.11.2019
В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

В Минкультуры намерены в ближайшее время активизироваться по решению вопроса о переименовании УПЦ (МП)

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Главы МИД пяти стран, чьи граждане погибли в самолете "МАУ", обсудят в Лондоне вопрос привлечения к ответственности виновных в авиакатастрофе

Чиновники Днепровского горсовета присвоили 25 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт детсадов и школ - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора собирает свидетельства освобожденных 29 декабря в рамках обмена украинцев о совершенных против них преступлениях

Лидером по числу номинаций на "Оскар" стал "Джокер"

Cпасатели, работавшие на месте падения самолета под Тегераном, возвращаются в Украину, основная часть экспертов остается в Иране – Данилов

Офис генпрокурора передал в суд дело трех экс-судей Апелляционного суда Киева, причастных к "делам Майдана"

МВД Грузии подозревает Саакашвили в попытке свержения власти летом 2019 года после его высказываний в телеэфире

Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к банкам, отказавшим ему в обслуживании

"Оскар" объявил номинантов 92-й кинопремии

Глава иранской комиссии по расследованию катастрофы самолета МАУ должен в ближайшие дни приехать в Украину - источник

Труба усматривает две составляющие открытия производства относительно его действий на посту директора ГБР

Одессе из музея неизвестные украли 20 моделей старинного оружия - полиция

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА