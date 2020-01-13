Украинские спасатели возвращаются из Ирана – секретарь СНБО

Часть украинских специалистов, которые работали в Иране на месте падения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", возвращаются в Украину, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов интернет-изданию "Радио Свобода".

"Часть тех специалистов, которые уже там ненужные, речь идет о наших спасателях, которые закончили все свои необходимые работы, возвращается в Украину. Они пересекли границу, мы делали все необходимое, чтобы возвращение было безопасным", - сказал Данилов.

По его словам, другие украинские специалисты продолжают работу в Иране.

"Все должны оставаться, - кто занимается следствием, кто занимается вопросами ДНК, кто занимается специализированными службами - все, кто должны там оставаться, они остались", - отметил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 12 января секретарь СНБО сообщил, что самолет Министерства обороны Украины, который был направлен в Тегеран 8 января с группой украинских экспертов для расследования причин катастрофы самолета МАУ, вернется в Украину только по завершению всех необходимых процедур и с телами погибших украинцев.

По информации МВД Украины, в состав прибывшей в Иран группы украинских специалистов вошли 15 спасателей, 4 следователя и 3 эксперта МВД.