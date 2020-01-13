События

07:12 13.01.2020

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

1 мин читать
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"12 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

Один обстрел по украинским позициям был осуществлен в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" возле поселка Водяное, из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической  группировки "Север", а именно: вблизи населенного пункта Новотошковское - из минометов калибра 82 мм противник выпустил 7 мин; рядом с Орехово - из 82-мм минометов - 19 мин, а также автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Майского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:55 13.01.2020
В Харькове ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, погиб 1 человек – ГСЧС

В Харькове ликвидирован пожар в гаражном кооперативе, погиб 1 человек – ГСЧС

23:56 12.01.2020
Борт Минобороны Украины вернется из Ирана только по завершению всех процедур и с телами погибших в сбитом самолете МАУ 11 украинцев – секретарь СНБО

Борт Минобороны Украины вернется из Ирана только по завершению всех процедур и с телами погибших в сбитом самолете МАУ 11 украинцев – секретарь СНБО

23:52 12.01.2020
На Ровенщине полицейские изъяли более 40 килограммов янтаря

На Ровенщине полицейские изъяли более 40 килограммов янтаря

18:09 12.01.2020
Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

11:01 12.01.2020
"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

"Сделаю все возможное для возвращения всех граждан Украины домой" – Денисова о политзаключенных в РФ

10:59 12.01.2020
На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

На границе Украины и стран ЕС 12 января значительно уменьшились очередь

10:29 12.01.2020
Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

Во Львовской области автомобиль насмерть задавил пешехода

10:19 12.01.2020
В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

В Николаеве задержана группа людей, требовавших с бизнесмена 660 тыс грн

08:54 12.01.2020
В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

В Запорожье мужчине грозит до семи лет заключения за сводничество

07:38 12.01.2020
Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе в воскресенье

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевои

Боррель получил от главы МИД Ирана письмо о катастрофе украинского самолета

Премьер Гончарук: Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн помощи

Зеленский договорился с президентом Ирана о том, что никто "не отвертится", о работе по расшифровке "черных ящиков" и обсудил вопросы компенсаций семьям погибших в сбитом самолете

ПОСЛЕДНЕЕ

США предложили КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации

Вице-премьер госсовета КНР прибывает в Вашингтон для подписания торгового соглашения с США

Трамп может уже в текущем году сократить численность американских войск в Афганистане - чиновник администрации

Трамп заявил, что не против переговоров с Ираном

Канадский премьер будет добиваться привлечения к ответственности виновных в крушении украинского самолета

Помпео призывает правительство Ирака наказать виновных в нападении на авиабазу "Балад"

На обстрелянной ракетами иракской базе не оказалось военных из международной коалиции – СМИ

Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность СВПД

Глава Европарламента увидел в перемирии в Ливии заслугу ЕС

США не ожидают атак со стороны Ирана, готовы к переговорам без предварительных условий – Эспер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА