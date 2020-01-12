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23:52 12.01.2020

На Ровенщине полицейские изъяли более 40 килограммов янтаря

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На Ровенщине полицейские изъяли более 40 килограммов янтаря

В селе Волчицы Заречненского района полицейские патрульной полиции совместно с сотрудниками управления стратегических расследований задержали водителя мопеда "Viper", с мешком, в котором находилось более 40 кг янтаря, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Водителем оказался 21-летний житель деревни Бир. Общий вес изъятого "солнечного" камня составляет 41 килограмм.

"По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 УК Украины", - говорится в сообщении, на сайте Нацполиции в воскресенье.

Янтарь правоохранителями был изъят, и в рамках уголовного производства направлен на экспертизу.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех тысяч до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до трех лет, или лишением свободы на тот же срок", - подытожили в полиции.

 

Теги: #янтарь #украина #полиция #ривне
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