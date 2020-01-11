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16:56 11.01.2020

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется крушение самолета "МАУ" в Иране

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Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется крушение самолета "МАУ" в Иране

Офис генерального прокурора принял решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство в связи с крушением самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Тегеране.

"По результатам обработки данных, полученных в результате сотрудничества с международными партнерами, а также от украинских правоохранителей и экспертов с места трагедии, и учитывая признание Ираном вины за сбитый самолет авиакомпании "МАУ" военными этой страны, Офисом генерального прокурора принято решение об изменении квалификации уголовного преступления, по которому открыто производство", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в субботу.

Отмечается, что следствие будет продолжаться по статьям Уголовного кодекса, предусматривающих ответственность за умышленное убийство двух и более людей и уничтожения самолета.

"Осуществление досудебного расследования поручено Главному следственному управлению Службы безопасности Украины", – сказано в сообщении.

Теги: #мау #гпу #ps752
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