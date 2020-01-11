Спецслужбы РФ пытались завербовать учителя, сотрудника "Укроборонпрома" и экс-правоохранителя - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины выявили факты вербовки представителями ФСБ РФ трех жителей Сумской области, среди которых учитель, сотрудник одного из предприятий региона, которое входит в состав ГК "Укроборонпром", и бывший правоохранитель, сообщает пресс-центр СБУ.

"Установлено, что во всех случаях привлечения граждан к шпионской деятельности осуществлялось на территории РФ известными контрразведке СБУ сотрудниками управления ФСБ РФ по Курской области. Они, в частности, применяли к украинцам шантаж и угрозы, обещали денежное вознаграждение", - сказано в сообщении.

Установлено, что таким образом ФСБ РФ пыталась получить разведывательные сведения о местах расположения подразделений регионального управления СБУ и дислоцированных в области военных частей ВСУ.

"Они также планировали получить информацию о заводе в Сумской области, который производит продукцию для оборонной отрасли. Все граждане Украины, которые стали объектами вербовки спецслужб РФ, добровольно сообщили СБУ об этих фактах", - добавили в ведомстве.

Сейчас продолжаются следственно-оперативные действия в рамках уголовного производства по ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.