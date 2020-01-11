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09:47 11.01.2020

Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения – Минобороны

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Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения – Минобороны

В Киев из Харькова перевезли девятерых раненых украинских бойцов для дальнейшего лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный госпиталь", сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с ранеными украинскими бойцами.

"Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук.

После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.

Военные врачи заверили, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них имеются в достаточном количестве.

Теги: #минобороны #раненые #госпиталь
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Интерфакс-Украина
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