Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения – Минобороны

В Киев из Харькова перевезли девятерых раненых украинских бойцов для дальнейшего лечения в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный госпиталь", сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, в Национальный военно-медицинский клинический центр "Главный военный госпиталь" прибыл борт с ранеными украинскими бойцами.

"Для дальнейшего лечения привезли девять военнослужащих, которые до этого лечились в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона в Харькове", – сказано в сообщении на странице министерства в Фейсбук.

После диагностического обследования, которое обычно проводится с пациентами, которых транспортируют самолетами, их разместили в соответствующие клиники и отделения госпиталя и назначили дальнейшее лечение.

Военные врачи заверили, что состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, все необходимые медикаменты и средства быта для них имеются в достаточном количестве.