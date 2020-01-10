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17:46 10.01.2020

Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

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Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

"До первого сентября 2020 года Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запустить работу бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка", - написал Бородянский в своем Телеграм-канале в пятницу.

По его словам, учебные курсы будут сфокусированы на определенные отдельные категории: тех, кто знает язык, но хочет улучшить; тех, кто не знает и планирует изучения "с нуля"; государственных служащих, которые хотят усовершенствовать знания и тому подобное.

Теги: #онлайн #бородянский #украинский_язык
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