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14:40 10.01.2020

Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

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Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

Пограничники из состава Объединенных сил задержали боевика незаконного вооруженного формирования "ДНР", который принимал непосредственное участие в деятельности террористов на оккупированной территории Донецкой области.

Гражданин Украины 1994 года рождения был задержан во время реализации оперативной информации, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"При опросе задержанного правоохранители выяснили, что в течение второй половины 2014 года, в разгар боевых действий на Донбассе, он проходил службу в составе одного из военизированных подразделений боевиков. Задачи российских кураторов выполнял на незаконных блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданским населением", - сообщают пограничники.

Начиная с конца августа 2014 года задержанный охранял место катастрофы сбитого самолета рейса МН17. Также за денежное вознаграждение от 500 до 1500 российских рублей он собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших.

"Подтвердить преступную деятельность задержанного бывшего боевика помогли фото с его страницы в одной из соцсетей, где он в военной форме с оружием в руках снят на фоне обломков сбитого пассажирского самолета", - уточнили правоохранители.

Задержанного передали сотрудников Национальной полиции. Начато расследование по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Самолет Boeing авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек, которые находились на борту, 192 из них – граждане Нидерландов.

Для расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (СГГ, Joint Investigation Team, JIT), в состав которой вошли представители Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии, а также представители Евроюста. 28 сентября 2016 года в Нидерландах были представлены результаты уголовного расследования причин катастрофы, в соответствии с которыми авиалайнер был сбит ракетой серии 9M38, запущенной с самоходной огневой установки Bук с сельскохозяйственного поля в районе поселка Первомайское, который находился под контролем пророссийских сепаратистов. Следствие также установило, что установка Бук была доставлена в Украину из Российской Федерации и после использования была снова возвращена на территорию РФ.

19 июня ССГ назвала имена четырех подозреваемых: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке сообщил, что они хоть и не стреляли по самолету, но организовали доставку вооружения, поэтому их считают подозреваемыми.

Теги: #мн17 #госпогранслужба #боевики #ордло
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