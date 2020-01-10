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11:33 10.01.2020

Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

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Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что его страна готова оказать содействие в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 737-800.

"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы (в рамках расследования авиакатастрофы - ИФ)", - сказал министр в пятницу в эфире радиостанции РТЛ.

Между тем, Ле Дриан отказался делать предположения о том, что именно могло послужить причиной крушения.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", - указал глава МИД Франции.

 

Теги: #мау #авиакатастрофа #жан_ив_ле_дриан #франция #ле_дриан #иран
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