Франция готова участвовать в расследовании авиакатастрофы в Тегеране - Ле Дриан

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу заявил, что его страна готова оказать содействие в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 737-800.

"Франция готова помочь в проведении необходимой экспертизы (в рамках расследования авиакатастрофы - ИФ)", - сказал министр в пятницу в эфире радиостанции РТЛ.

Между тем, Ле Дриан отказался делать предположения о том, что именно могло послужить причиной крушения.

"Перед тем, как занимать какую-либо позицию, нужна полная ясность относительно того, что произошло, а для этого существуют международные расследования", - указал глава МИД Франции.