Версия о попадании ракеты в украинский самолёт над Ираном несостоятельна - глава иранского управления авиации

Глава управления гражданской авиации Ирана Али Абедзадех назвал несостоятельной с научной точки зрения версию западных стран о том, что украинский пассажирский самолёт, разбившийся на этой неделе близ Тегерана, был сбит иранской ракетой.

По сообщению телеканала "Пресс-ТВ", он назвал эту версию "нелогичными слухами".

"С научной точки зрения невозможно, чтобы речь шла о ракете, попавшей в украинский самолёт", - добавил Абедзадех.

"Мы можем утверждать, что самолёт, учитывая то, как он рухнул, а также - попытку пилота вернуться в аэропорт, не взорвался в воздухе. Поэтому версию о том, что самолёт был сбит ракетами, можно исключить", - сказал он.

Глава управления считает, что причиной катастрофы, вероятно, стало возгорание, перекинувшееся на двигатели самолёта.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.