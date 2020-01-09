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22:29 09.01.2020

Гончарук и посол Великобритании обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

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Гончарук и посол Великобритании обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Мелинда Симонс в ходе встречи обсудили заключение нового соглашения о политическом и торговом сотрудничестве, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

"Мы ожидаем подписания соглашения о политическом и торговом сотрудничестве в ближайшее время. Это может произойти во время предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон. В декабре 2019 мы достигли договоренностей относительно положений торговой части соглашения. Проведение переговоров по политической части соглашения мы ожидаем уже 14-15 января", - рассказал Гончарук.

Отдельно глава украинского правительства обсудил с  послом Великобритании упрощение визового режима для украинцев.

"Украина достигла либерализации визового режима с большим количеством стран, получила безвиз с ЕС. Сейчас актуальным является упрощение процедуры получения украинцами британских виз. Это - больной вопрос для украинских граждан. Мы предлагаем разработать пути либерализации соответствующих визовых условий", - отметил Гончарук.

Стороны также обсудили налоговую и таможенную реформы, усиление правительственных стратегических коммуникаций, реформу системы здравоохранения, антикоррупционную реформу и проект "Государство в смартфоне".

Премьер-министр Украины выразил соболезнования гражданам Великобритании, которые потеряли родных и друзей в авиакатастрофе самолета МАУ, которая произошла 8 января вблизи Тегерана.

Мелинда Симонс заверила, что Великобритания готова предоставить Украине необходимую помощь в надлежащем расследовании авиакатастрофы.

Теги: #великобритания #сотрудничество #украина #гончарук
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