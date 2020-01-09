Зеленский пообещал родственникам погибших в авиакатастрофе в Тегеране украинцам необходимую помощь и дать ответы на причины трагедии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с родственниками украинцев, погибших в авиакатастрофе в Тегеране 8 января, и пообещал выделение им финансовой помощи.

"Понимаю, что никакие слова поддержки не заглушат их адской боли. Государство предоставит им всю необходимую помощь, в том числе финансовую", - написал он на своей странице в Facebook в четверг вечером.

"Понимаю, что никакие выплаты не вернут им родных людей. Пожалуй, самое важное, что может и должно сделать для них государство, - это дать исчерпывающие ответы относительно всех обстоятельств трагедии. Заверил, что мы со своей стороны делаем все возможное для установления истины. Украина обязательно ее узнает", - добавил Зеленский.