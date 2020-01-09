События

18:22 09.01.2020

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

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Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

Один украинский военнослужащий был ранен в четверг в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих на востоке Украины.

"Сегодня, 9 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Всего с начала текущих суток боевики два раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских военных из автоматических и ручных противотанковых гранатометов и другого стрелкового оружия.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщили об одном обстреле украинских позиций с полуночи по состоянию на 12.00 четверга и отсутствии жертв и пострадавших в его результате.

Теги: #всу #оос #раненый
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