В Киеве полиция задержала незаконно проникшего в Украину российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

57-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации по кличке "Камо Московский" незаконно попал в Украину, чтобы избежать уголовной ответственности за статус "вора в законе" на территории РФ и установить контроль над преступными группами в Украине, однако был задержан в Киеве оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции и на 6 месяцев помещен в пункт временного пребывания иностранцев по решению суда.

Как сообщает в четверг Департамент стратегических расследований Нацполиции Украины, указанный гражданин был коронован в 1983 году в Тбилиси. "Неоднократно был судим за совершение тяжких преступлений, в частности. В общем, провел в местах лишения свободы РФ, в том числе строгого режима, более 30 лет. Последний раз освободился в октябре 2019 года", - говорится в информации.

В полиции отмечают, что с целью избежания уголовной ответственности за свой статус "Камо Московский" приехал в Украину, незаконно пересекши государственную границу.

"Чтобы не допустить реализации преступных планов "вора в законе", правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение. В воскресенье, 5 декабря, оперативники задержали его", - говорится в сообщении.

При содействии Государственной миграционной службы Украины и по решению суда "вора в законе" на 6 месяцев поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства.

"Решается вопрос о его принудительного выдворения с запретом въезда в Украину сроком на пять лет", - говорится в сообщени