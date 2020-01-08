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19:51 08.01.2020

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

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В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

55-летняя женщина, которая обратилась за медицинской помощью на десятый день болезни, умерла от осложнений гриппа, сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

"От осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина. За медицинской помощью больная обратилась лишь на 10-й день болезни. Находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии. К сожалению, женщину спасти не удалось - 3 января больная умерла", - сказано в сообщении Центра на странице в Фейсбуке в среду.

В Минздраве отметили, что вирус гриппа типа А (H1) pdm09 был подтвержден лабораторно, а также проинформировали, что женщина принадлежала к группе медицинского риска, имела сопутствующие заболевания, от гриппа не вакцинировалась.

Всего с начала эпидсезона (октябрь 2019) от осложнений гриппа умерло два человека. Случаи зафиксированы 31 декабря 2019 года и 3 января 2020 года.

Теги: #осложнения #смерть #грипп
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