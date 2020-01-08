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18:52 08.01.2020

Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

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Двое украинских военных ранены на Донбассе с начала суток вследствие массированных обстрелов боевиков из 120-мм минометов

В течение суток среды, 8 января, боевики на Донбассе 2 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции украинских подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг дважды открывал огонь вблизи населенного пункта Хутор Вольный (Луганская обл. – ИФ) с общим расходом 42 мин калибра 120 мм. Сегодня, 8 января, в результате вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в вечерней сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фей сбук.

Теги: #оос #обстрел
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