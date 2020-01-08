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14:03 08.01.2020

Иран отказывается передать "черные ящики" разбившегося самолета МАУ в Boeing для изучения

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Иран отказывается передать "черные ящики" разбившегося самолета МАУ в Boeing для изучения

Иран отказывается передавать бортовые самописцы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Boeing 737-800, потерпевшего крушение под Тегераном, производителю для исследований, передает иранское информационное агентство Mehr.

"Мы не передадим "черный ящик" производителю и американцам", - заявил глава Организации гражданской авиации Ирана Али Абедзаде.

Он уточнил, что страна, в которую будут переданы самописцы для расшифровки, пока не выбрана.

Абедзаде подчеркнул, что причина аварии не будет раскрыта до завершения анализа данных "черного ящика".

Ранее иранский государственный вещатель IRIB сообщил, что на месте падения самолета были обнаружены оба бортовых самописца украинского самолета.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – ФРГ и Великобритании.

Теги: #мау #черные_ящики #крушение #иран #boeing
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