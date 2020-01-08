Мининфраструктуры обнародовало список экипажа самолета МАУ, потерпевшего крушение в Тегеране

Министерство инфраструктуры Украины обнародовало в Facebook список экипажа потерпевшего крушение в Тегеране самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

По его данным, в частности, это Владимир Гапоненко (командир экипажа), Сергей Хоменко, (второй пилот). Алексей Наумкин (инструктор), а также бортпроводники Екатерина Статник, Игорь Матьков, Мария Микитюк, Денис Лихно, Валения Овчарук и Юлия Сологуб.

В Мининфраструктуры выразили соболезнование семьям и близким погибших.

Ранее сообщалось, что погибли 11 граждан Украины – девять членов экипажа и два пассажира.

Пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду. По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира и девять членов экипажа. Все они погибли.

Лайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.