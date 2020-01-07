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07:16 07.01.2020

Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

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Боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, двое украинских военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия…В результате вражеского обстрела два военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по украинским позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксирован обстрел поселка Крымское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет", - подытожили в штабе ООС.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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