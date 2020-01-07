События

03:16 07.01.2020

В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака

2 мин читать
В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака

В Соединенных Штатах не принималось решения о выводе своего воинского контингента из Ирака после того, как этого потребовал иракский парламент, заявили министр обороны США Марк Эспер и директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, заявил глава Пентагона журналистам.

"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее сообщалось, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ письмом оповестило своих иракских визави о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.

"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет. Точка", - добавил Эспер.

Милли в свою очередь пояснил, что попавшее в распоряжение СМИ письмо о подготовке к выводу сил возглавляемой США коалиции из Ирака - это черновой вариант, который по ошибке был отправлен иракской стороне.

"Это письмо - черновой вариант. На нем не стояла подпись, и его не следовало публиковать. Текст неудачно сформулирован. В нем ошибочно говорится о выводе войск" - цитирует его CNN.

"Это просто ошибка. Это письмо не следовало отправлять", - добавил американский военачальник.

В минувшее воскресенье парламент Ирака проголосовал за то, чтобы призвать правительство страны добиваться ухода войск США и их союзников с иракской территории.

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.

Трамп также сказал, что США не выведут свои войска из Ирака до тех пор, пока Багдад не расплатится за построенную на американские средства военно-воздушную базу, которая обошлась в миллиарды долларов.

Теги: #сша #пентагон #войска #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:45 07.01.2020
SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX успешно вывела на орбиту еще 60 интернет-спутников Starlink

04:30 07.01.2020
Помпео поблагодарил Эр-Рияд за поддержку США в противодействии Ирану – госдеп

Помпео поблагодарил Эр-Рияд за поддержку США в противодействии Ирану – госдеп

03:11 07.01.2020
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США- посольство

02:12 07.01.2020
Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

Глава Пентагона опроверг сообщения СМИ о решении США вывести войска из Ирака

02:03 07.01.2020
Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ

Ельченко официально возглавил посольство Украины в США - СМИ

01:38 07.01.2020
Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК

Будут проведены специальные заседания Еврокомиссии и Совета ЕС по ситуации вокруг Ирака и Ирана - глава ЕК

00:20 07.01.2020
Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

22:42 06.01.2020
Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

Болтон не против дать показания в сенате США на слушаниях по объявлению импичмента Трампу

20:52 06.01.2020
Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому не выгоден, Иран должен воздержаться от провокаций – Столтенберг

19:55 06.01.2020
Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

Столтенберг: решение об убийстве Сулеймани США принимали самостоятельно - без НАТО

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами – МИД

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

ПОСЛЕДНЕЕ

Полицейские задержали мужчину, угрожавшего заминировать Винницкий отдел полиции

Украина готова направить в Австралию 200 спасателей - Аваков

Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Рождеством Христовым

Боец ВСУ ранен на Донбассе с начала суток вследствие обстрелов боевиков

Зеленский поздравил украинцев, празднующих Рождество 7 января: пусть год будет щедрым на осуществление надежд и наступит мир в каждой семье

Правительство Украины готово в случае необходимости помочь Австралии в ситуации с лесными пожарами – МИД

Митрополит Епифаний поблагодарил Порошенко и всех причастных государственных деятелей за помощь и поддержку в получении ПЦУ автокефалии

В международных аэропортах Грузии с 1 февраля повышаются тарифы за обеспечение авиационной безопасности

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА