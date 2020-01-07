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00:20 07.01.2020

Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

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Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину – госдеп

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и перенос визита главы американского внешнеполитического ведомства в Украину, сообщает Государственный департамент США.

"Госсекретарь Майк Помпео сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить перенос его поездки в Украину. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь высоко оценил осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде", - говорится в сообщении, на сайте госдепа США в понедельник.

Госсекретарь США подчеркнул долгосрочное стратегическое партнерство между США и Украиной.

"Госсекретарь Помпео подтвердил решительную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул наше долгосрочное стратегическое партнерство", - отмечается в сообщении.

На официальном сайте Офиса президента Украины информация о данных телефонных переговорах отсутствует.

Планировалось, что Помпео посетит Украину в начале января. Однако визит был перенесен из-за обострения обстановки на Ближнем Востоке, в частности - в Ираке.

 

Теги: #госдеп #сша #украина #разговор
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