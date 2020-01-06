Трамп заверил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп в понедельник вновь пообещал, что Тегеран никогда не будет обладать ядерным оружием.

"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он прописными буквами в твиттере.

Сообщение Трампа появилось после того, как Иран накануне объявил о пятом, финальном шаге отхода от договоренностей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей атомной программе.

По данным иранского государственного ТВ, "Иран больше не будет следовать никаким ограничениям, установленным в соответствии с ядерной сделкой 2015 года".

В Тегеране это решение приняли после того, как в пятницу в Багдаде в результате операции американских военных погиб иранский генерал Касем Сулеймани.

Позже руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.