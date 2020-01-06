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11:44 06.01.2020

Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

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Погода в Украине в ближайшие дни существенно не изменится

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять гребень антициклона, погодные условия существенно не изменятся, сообщает Укргидрометцентр.

Будет без существенных осадков, лишь в большинстве восточных областей и в Крыму небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, в восточной и южной частях - северо-восточный, 5-10 м/с, на крайнем юге отдельные порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах 8-13° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве погода также без существенных осадков, температура ночью 3-5°мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 07 января самая высокая температура днем была 8,0° в 1975г., самая низкая ночью -29,7° в 1935г.

В среду, 8 января, ожидается погода без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла.

В Киеве 8 января без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-5° мороза, днем 0-2° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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