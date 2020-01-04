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16:46 04.01.2020

Чумак стал заместителем генпрокурора

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Чумак стал заместителем генпрокурора

Виктор Чумак, занимавший до 2 января 2020 года должность заместителя генпрокурора-главного военного прокурора, назначен заместителем генпрокурора.

Соответствующая информация размещена на сайте Офиса генпрокурора (Генпрокуратуры Украины).

Это связано с прекращением существования военной прокуратуры как отдельного структурного подразделения в органах прокуратуры. "В связи с реорганизацией и прекращением работы главной военной прокуратуры изменилась должность Чумака: теперь он заместитель генпрокурора", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генпрокурора.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора Украины начал свою работу 2 января 2020 года.

Принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

Теги: #генпрокуратура #чумак
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