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10:46 17.03.2020

И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении

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И.о. генпрокурора Чумак написал заявление об увольнении

Исполняющий обязанности главы Офиса генерального прокурора Виктор Чумак написал заявление об увольнении.

"Прошу уволить меня с административной должности заместителя генерального прокурора и из органов прокуратуры", - сказано в тексте заявления на имя нового генпрокурора Ирины Венедиктовой, фотокопию которого Чумак разместил на странице в Фейсбуке.

Он также поблагодарил всех за поддержку.

Как сообщалось, Чумак с 6 марта исполняет обязанности главы Офиса генпрокурора после увольнения с поста генпрокурора Руслана Рябошапки.

Ранее утром 17 марта Верховная Рада дала согласие на назначение генеральным прокурором Ирины Венедиктовой.

Теги: #прокуратура #кадры #чумак
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