События

12:41 27.04.2020

Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

3 мин читать
Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак недоумевает по поводу обнародованных заключений временной следственной комиссии (ВСК) относительно причин взрывов арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года, поскольку следствие отвергало версию "закладок".

"Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР, и по инициативе Давида Арахамии была образована эта ВСК, я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров, осуществляющих ее процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы, и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе, и выводы по каждой версии, которая была у следствия. Так вот, версия «закладок в почву» была полностью отвергнута", - написал Чумак на своей странице в Фейсбук в понедельник.

При этом он добавил: "Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил, невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли".

Чумак добавил, что с уважением относится к экспертам Харьковского института судебных экспертиз. "Но отнюдь не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование", - выразил недоумение бывший военный прокурор.

"Перезвонил, кстати, в прокуратуру, спросил, может у них что-то изменилось с тех пор? - нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений", - подытожил Чумак.

Как сообщалось, ВСК Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах ставит под сомнение вывод о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

"Комиссией установлено, что… материалы уголовного производства… содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких-либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала", - говорится в отчете комиссии, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В отчете отмечается, что комиссия проинформировала СБУ, Генпрокуратуру о несоответствии материалов уголовного производства фактическим обстоятельствам событий, однако силовые ведомства не прореагировали должным образом. И уголовное производство осталось практически без движения в следственном отделе Управления СБУ в Харьковской области в основной версии - уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Согласно заключению специалистов, проводивших по решению комиссии комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65 арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно –артиллерийского управления – ИФ) Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

В отчете отмечается, что у ВСК есть основания полагать, что подрыв арсенала в Балаклее, в результате которого погибли гражданские лица, а также уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., был умышленно спланированным действием.

"Указанные факты остались без внимания следователей СБУ и процессуальных руководителей военной прокуратуры, действия которых при содействии руководства Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры и СБУ… фактически привели к сокрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала", - говорится в отчете ВСК.

Теги: #расследование #балаклея #вск #чумак
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:51 26.04.2020
Парламентская ВСК ставит под сомнение версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

Парламентская ВСК ставит под сомнение версию от беспилотниках, как причине взрывов на арсенале в Балаклее

18:29 24.04.2020
Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

Ермак приветствует создание в Раде ВКС для проверки информации Уманского о коррупции на таможне и в налоговой

14:40 24.04.2020
Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

Рада создала ВСК по расследованию возможных коррупционных действий должностных лиц органов госвласти

20:03 22.04.2020
По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство - глава Нацполиции

По факту высказываний мэра Ивано-Франковска о ромах начато уголовное производство - глава Нацполиции

23:25 17.04.2020
Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

Поворозник будет отстранен от должности на время расследования - Кличко

03:28 12.04.2020
ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

ГБР начало расследование причин аварийной посадки МИГ-29 в Мелитополе

10:48 11.04.2020
ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

ГБР завершила расследование по делам двух экс-правоохранителей, причастных к разгону Евромайдана 30 ноября 2013 года

19:47 04.04.2020
Полицейские расследуют убийство 33-летнего мужчины в Черновцах

Полицейские расследуют убийство 33-летнего мужчины в Черновцах

22:07 01.04.2020
Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

Венедиктова намерена лично проконтролировать расследование дела о затонувшем в Одессе грузового танкера "DELFI"

03:04 20.03.2020
Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

Завершено расследование дела харьковского прокурора, требовавшего у обвиняемого $10 тысяч за условный срок

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Количество случаев COVID-19 в Киеве выросло на 32, в том числе один летальный - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинцы ответственно относятся к карантину, кладбища на поминальные дни посетили пока только 13 тыс. человек – совещание у президента

Боевики ночью обстреляли украинские позиции под Катериновкой, потерь нет – Минобороны

До конца этой недели могут начать открывать более 280 крытых продуктовых рынков при условии соблюдения мер безопасности – совещание у Зеленского

В Минобороны Украины начали разработку новой трехлетней антикоррупционной программы

Пока киевское метро не перевозит пассажиров, в нем продолжаются ремонтные работы - Кличко

Потери киевских ТРЦ за первый месяц карантина составили около $50 млн – аналитики

Кличко: Общественный транспорт Киева ежедневно перевозит более 40 тыс пассажиров

Киев создал план выхода из карантина, однако он нуждается в подтверждении правительства и Рады - Кличко

Кличко уволил своего заместителя Слончака, ударившего полицейского

Минцифры запустило на портале "Дия" кабинет гражданина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА