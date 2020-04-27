Экс-замгенпрокура Чумак о заключении ВСК о взрывах в Балаклее: не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование

Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак недоумевает по поводу обнародованных заключений временной следственной комиссии (ВСК) относительно причин взрывов арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года, поскольку следствие отвергало версию "закладок".

"Когда с подачи одного из руководителей подразделений ГБР, и по инициативе Давида Арахамии была образована эта ВСК, я собрал всю следственную группу - следователей СБУ, расследующих это дело с самого начала, прокуроров, осуществляющих ее процессуальное руководство, экспертов КНИИСЭ, которые делали все официальные экспертизы, и более трех часов заслушивал результаты расследования, в том числе, и выводы по каждой версии, которая была у следствия. Так вот, версия «закладок в почву» была полностью отвергнута", - написал Чумак на своей странице в Фейсбук в понедельник.

При этом он добавил: "Сделать многокилограммовые закладки на территории арсенала, чтобы это никто не заметил, невозможно. Есть и другие доказательства относительно того, что первые взрывы были не из-под земли".

Чумак добавил, что с уважением относится к экспертам Харьковского института судебных экспертиз. "Но отнюдь не понимаю, зачем запутывать и так непростое расследование", - выразил недоумение бывший военный прокурор.

"Перезвонил, кстати, в прокуратуру, спросил, может у них что-то изменилось с тех пор? - нет, ничего, они и сами в прострации от этих заявлений", - подытожил Чумак.

Как сообщалось, ВСК Верховной Рады по расследованию взрывов на военных складах ставит под сомнение вывод о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала в Балаклее Харьковской области в марте 2017 года.

"Комиссией установлено, что… материалы уголовного производства… содержат объективные сведения, свидетельствующие об отсутствии в момент взрывов каких-либо летательных аппаратов в районе Балаклеи, а также другие факты, которые обоснованно ставят под сомнение выводы о применении беспилотных летательных аппаратов для подрыва арсенала", - говорится в отчете комиссии, обнародованной на сайте Верховной Рады.

В отчете отмечается, что комиссия проинформировала СБУ, Генпрокуратуру о несоответствии материалов уголовного производства фактическим обстоятельствам событий, однако силовые ведомства не прореагировали должным образом. И уголовное производство осталось практически без движения в следственном отделе Управления СБУ в Харьковской области в основной версии - уничтожение арсенала беспилотным летательным аппаратом.

Согласно заключению специалистов, проводивших по решению комиссии комплексную судебную военную, взрывотехническую и пожаротехническую экспертизу, воронка на технической территории 65 арсенала ЦРАУ (Центрального ракетно –артиллерийского управления – ИФ) Вооруженных сил Украины в Балаклее Харьковской области образовалась в результате фугасного действия направленного взрыва, погруженного в почву заряда бризантного взрывчатого вещества, в состав которой входили тринитротолуол (тротил), гексоген, пентаэритриттетранитрат (ТЭН), что характерно для подрывных зарядов кумулятивно-фугасного принципа действия.

В отчете отмечается, что у ВСК есть основания полагать, что подрыв арсенала в Балаклее, в результате которого погибли гражданские лица, а также уничтожены боеприпасы и военное имущество более чем на 12 млрд. грн., был умышленно спланированным действием.

"Указанные факты остались без внимания следователей СБУ и процессуальных руководителей военной прокуратуры, действия которых при содействии руководства Генеральной прокуратуры Украины, Главной военной прокуратуры и СБУ… фактически привели к сокрытию объективных причин и обстоятельств уничтожения арсенала", - говорится в отчете ВСК.