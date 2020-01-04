В Запорожской области группа мошенников под видом фирмы-грузоперевозчика крала крупные партии товаров - полиция

В Запорожской области и ряде регионов Украины несколько лет действовала группа мошенников, которая под видом фирмы- грузоперевозчика воровала крупные партии товаров, доверенные предпринимателями.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области, сотрудники Управления уголовного розыска и Следственного управления ГУ Нацполиции в Запорожской области разоблачили преступную группу, которая с 2017 года совершала мошеннические действия на территории Запорожской области и других регионов Украины.

По данным следствия, фигуранты искали клиентов на одном из интернет-сайтов, где выдавали себя за представителей фирмы-грузоперевозчика, транспортирующей товары на тягаче "Renault Premium" с полуприцепом-рефрижератором.

Мошенники предоставляли клиентам поддельные документы, после чего увозили товар в неизвестном направлении, позже сбывая его.

По данным полиции, организатор группы мошенников - житель г.Запорожья 1985 г.р.

Также в преступной схеме были задействованы еще несколько человек. Ведется следствие. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.190 УК Украины (мошенничество). Следствием проверяется вероятность причастности мошенников и к другим преступлениям.