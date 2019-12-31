В Украине с 1 января 2020г запрещено размещать в новых ЖК хостелы и магазины площадью более 1 тыс. кв. м

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН), запрещающие размещение в новых жилых домах гостиниц, хостелов и магазинов общей площадью более 1 тыс. кв. м, вступают в силу с 1 января 2020 года.

Новые ГСН также запрещают размещать в ЖК специализированные учреждения и предприятия, эксплуатация которых может привести к загрязнению территории и воздуха; специализированные магазины строительных, смазочных и других товаров (например, красок, лаков, огнеопасных веществ и материалов); мастерские по ремонту обуви и бытовых машин и приборов площадью более 100 кв. м; бани, сауны, производственные помещения, похоронные бюро и др.

В то же время документ разрешит проектировать на любых этажах ЖК встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения: магазины, кафе, салоны красоты, отделения банков, др. Ранее это разрешалось делать только до третьего этажа включительно.

Норма распространяется исключительно на новое строительство жилых домов. Кроме этого, обязательным требованием размещения такого встроенного заведения является выделение его в отдельный противопожарный отсек.

Исключение составляют объекты, негативно влияющие на человека по уровню шума, вибраций, электромагнитных излучений и радиации. Например, кафе с круглосуточным режимом работы, повышенным уровнем шума и проч.