На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет
На территории одной из новостроек в Киеве в субботу произошел пожар, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.
"9 января в 18:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Баггоутовской, 17/21. Жертв и пострадавших нет.
Спасатели установили, что возгорание произошло в недействующей бытовке размером 4х8.
К тушению пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.