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02:43 10.01.2021

На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

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На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

На территории одной из новостроек в Киеве в субботу произошел пожар, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"9 января в 18:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Баггоутовской, 17/21. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели установили, что возгорание произошло в недействующей бытовке размером 4х8.

К тушению пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.

Теги: #киев #новостройка #украина #пожар
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