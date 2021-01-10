На территории новостройки в Киеве произошел пожар, пострадавших нет

На территории одной из новостроек в Киеве в субботу произошел пожар, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным происшествиям.

"9 января в 18:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г.Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Баггоутовской, 17/21. Жертв и пострадавших нет.

Спасатели установили, что возгорание произошло в недействующей бытовке размером 4х8.

К тушению пожара привлекалось 2 единицы основной пожарно-спасательной техники и 11 человек личного состава.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранительные органы.