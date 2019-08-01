Минрегион в новых ГСН удвоил количество женских туалетов в театрах и кинотеатрах

Обновленные государственные строительные нормы (ГСН) об увеличении вдвое количества женских туалетов в театрах и кинотеатрах вступят в силу с 1 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба замминистра регионального развития, строительства и регионального развития и ЖКХ Льва Парцхаладзе.

"Увеличиваем в два раза количество женских туалетов в кинотеатрах и театрах. Уже с ноября начнут действовать соответствующие строительные требования из новой ГСН "Культурно-зрелищные и досуговые заведения", – цитируется в сообщении Парцхаладзе.

Согласно норме, количество санузлов определяется по расчетной вместительности заведений. По новым требованиям, в туалетах кинотеатров предусматривается один унитаз на 15 чел., в театрах – на 10 чел., тогда как ранее нормы требовали установку одного санприбора на 30 и 20 чел. соответственно.

Часть туалетов также должна быть доступна лицам с инвалидностью и маломобильному населению, а также включать пеленальные столики.

По словам Парцхаладзе, планируется изменить требования к количеству женских туалетов и в других ГСН о проектировании общественных заведений.

Кроме того, с 1 августа вступила в силу обновленные ГСН о проектировании туалетов для посетителей в новых и реконструированных супермаркетах и продовольственных магазинах площадью более 2,5 тыс. кв. м, а также о проектировании отдельных бытовых помещений и парковочных мест для работников торговых центров.