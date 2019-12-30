События

12:24 30.12.2019

Минобороны просит СМИ и общественность не беспокоить освобожденных из плена украинских военных во время их реабилитации

2 мин читать
Минобороны просит СМИ и общественность не беспокоить освобожденных из плена украинских военных во время их реабилитации

Министерство обороны Украины просит представителей общественности и средств массовой информации с пониманием отнестись к необходимости оказания первичной помощи и реабилитации освобожденных из плена украинских военнослужащих и информирует, что сейчас доступ к ним предоставлен только родственникам и медицинскому персоналу.

"Стоит отметить, что лечение освобожденных бойцов требует профессионального подхода и покоя. Военный госпиталь полностью обеспечен всем необходимым для профессиональной помощи пациентам", - сообщается на странице Минобороны в соцсети Фейсбук.

Минобороны просит журналистов, волонтеров и неравнодушных граждан уважать право на лечение и не беспокоить украинских военных и медперсонал, предоставив возможность профессиональным военным медикам делать свою работу.

Как сообщалось, 29 декабря в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) получил свободу 81 украинец.

"То, о чем мы договаривались в Нормандском формате, выполнено: мы вернули наших людей. Освобожден 81 человек, 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

ОРДЛО были переданы 124 человека. "У нас 17 лиц отказались переезжать на территорию ОРДЛО. Кроме того, есть еще близко 30 лиц, которые отказались вообще принимать участие в обмене… Да, они конечно, продолжают отбывать наказание", - сказала представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ), экс-омбудсмен Валерия Лутковская.

Теги: #сми #минобороны #освобожденные
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:18 30.12.2019
На сайте президента Украины обнародованы короткие биографические данные освобожденных в ОРДЛО украинцев

На сайте президента Украины обнародованы короткие биографические данные освобожденных в ОРДЛО украинцев

04:00 30.12.2019
США продолжат "принимать меры" в Ираке и Сирии - шеф Пентагона

США продолжат "принимать меры" в Ираке и Сирии - шеф Пентагона

14:15 28.12.2019
Министр обороны Загороднюк назвал информацию о "выселении штаба ВМС" недостоверной

Министр обороны Загороднюк назвал информацию о "выселении штаба ВМС" недостоверной

13:57 28.12.2019
С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня - Минобороны

С начала суток боевики на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня - Минобороны

12:58 27.12.2019
Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции

Боевики с полуночи трижды обстреляли украинские позиции

17:17 26.12.2019
Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin"

Минобороны Украины заключило контракты на поставку второй партии американских "Javelin"

16:17 26.12.2019
Новые точки разведения сил на Донбассе известны и обсуждаются в рамках ТКГ

Новые точки разведения сил на Донбассе известны и обсуждаются в рамках ТКГ

15:43 26.12.2019
Законопроект "Об оборонных закупках" предусматривает, что информация о половине ГОЗа будет открытой – Загороднюк

Законопроект "Об оборонных закупках" предусматривает, что информация о половине ГОЗа будет открытой – Загороднюк

01:04 26.12.2019
В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

13:55 25.12.2019
Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Боевики два раза нарушили "режим тишины" на Донбассе с начала суток

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На Донбассе с начала суток обстрелов не было – Минобороны Украины

В СБУ обнародовали списки с ФИО освобожденных в результате обмена на Донбассе украинцев

Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

За минувшие сутки боевики 8 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь, ранен украинский военнослужащий

Активисты баррикадируют Лукьяновское СИЗО против освобождения экс-беркутовцев

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе с начала суток обстрелов не было – Минобороны Украины

Большинство украинцев будут в новогоднюю ночь дома

Следствие рассматривает три причины авиакатастрофы близ Алматы, включая работу навигационных служб - глава МВД

В понедельник на дорогах Украины ожидается гололедица – ГСЧС

США непременно отреагируют на продолжение ракетных испытаний КНДР, предупредили в Вашингтоне

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В Луцке полиция задержала мужчину за ложное сообщение о минировании

24 690 бутылок фальсифицированного алкоголя изъяли полицейские в Ривном

Трамп обвинил компанию Twitter во временно блокировке его аккаунта

Спасатели ликвидировали пожар в Центре профессионально-технического образования в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА