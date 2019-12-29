Обмен удерживаемыми лицами проходит на Донбассе

Обмен удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" проходит в воскресенье, 29 декабря на КПВВ "Майорское" (Донецкая обл.).

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - говорится в сообщении, обнародованном в аккаунте Офиса президента Украины в соцсети Твиттер.

К данному сообщению также прикреплены несколько фотографий с места событий.

Также в информацию о том, что на ПВВ "Майорское" стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц подтвердила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В эти минуты в Майорске в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину", - написала Денисова на своей странице в соцсети Фейсбук.

Омбудсмен также сообщила, что на месте событий находится ее представитель, уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию военнослужащих, которые были незаконно лишены свободы боевиками так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Прошу всех ответственно отнестись к этому важнейшему процессу и не распространять непроверенную информацию до его официального завершения. О ходе и подробностях взаимного освобождения буду информировать в оперативном режиме", - подытожила Денисова.

Вместе с тем, как сообщили "Интерфаксу" (Interfax.ru) представители "ДНР", они готовы освободить 55 удерживаемых лиц в обмен на 87 человек, которые находились под следствием или были осуждены к отбыванию различных сроков заключения.

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам - 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. Однако вчера, по нашим данным, два человека согласились перемещаться в "ДНР", ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку", - цитирует "Интерфакс" т.н. "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова.