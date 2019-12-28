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15:28 28.12.2019

Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и отметил важность строительства мусороперерабатывающего завода

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Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов и отметил важность строительства мусороперерабатывающего завода

Президент Украины Владимир Зеленский призвал главу Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля разработать план ремонта мостов и подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава Ивано-Франковской ОГА отметил, что в этом году в области отремонтировано 540 км дорог, а также продолжается восстановление мостов. Также, по его словам, из 1,2 тыс. мостов в области 80% находятся в неудовлетворительном состоянии.

В свою очередь Зеленский призвал главу Ивано-Франковской ОГА разработать план ремонта мостов.

Кроме того, Шмыгаль проинформировал президента о ходе реконструкции здания школы в с.Красноилье Верховинского района. Зеленский отметил необходимость выделения финансирования на эти работы.

"Надо найти средства. Если там все прогнило, надо полностью перестраивать", - сказал он.

Также президент предложил привлечь инвесторов для строительства домов, в которых будут проживать участники АТО/ООС. "Дайте подрядчику часть земли где-то в центре, он построит свой бизнес и отдельно - жилье для участников АТО. Чтобы весь дом был для них", - отметил Зеленский.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что реконструкция аэропорта в Ивано-Франковске планируют завершить через два с половиной года. "Мы начали работу над инвентаризацией земельного участка. Уже заключили договор на инвентаризацию, до марта мы ее проведем", - подчеркнул глава Ивано-Франковской ОГА.

Глава государства со своей стороны подчеркнул важность строительства мусороперерабатывающего завода в Ивано-Франковской области.

Теги: #зеленский #ивано_франковская_область
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