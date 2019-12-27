Зеленский уволил начальника УСБУ в Хмельницкой области Харченко – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

"Уволить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа №962/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016 года.