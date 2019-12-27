События

19:32 27.12.2019

Зеленский уволил начальника УСБУ в Хмельницкой области Харченко – указ

1 мин читать
Зеленский уволил начальника УСБУ в Хмельницкой области Харченко – указ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Сергея Харченко с должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области.

"Уволить Харченко Сергея Александровича от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Хмельницкой области", - говорится в тексте указа №962/2019, обнародованном на сайте президента в пятницу вечером.

Харченко был назначен начальником УСБУ в Хмельницкой области указом пятого президента Украины Петра Порошенко 14 апреля 2016 года.

Теги: #хмельницкая_область #сбу #увольнение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:10 27.12.2019
Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ

Зеленский перевел Грицака в запас СБУ – указ

18:09 27.12.2019
СБУ помешала контрабанде в ЕС партии контрафактных сигарет на сумму 5 млн грн

СБУ помешала контрабанде в ЕС партии контрафактных сигарет на сумму 5 млн грн

16:56 27.12.2019
В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

14:59 27.12.2019
В АМПУ проходят обыски - НАБУ

В АМПУ проходят обыски - НАБУ

11:36 27.12.2019
По материалам контрразведки в 2019 году открыто 57 дел по госизмене и 54 по статье о терроризме

По материалам контрразведки в 2019 году открыто 57 дел по госизмене и 54 по статье о терроризме

15:06 26.12.2019
Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

Международная группировка пыталась наладить поставки вооружения из Украины в Иран - СБУ

01:04 26.12.2019
В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

В Хмельницкой области СБУ задержала на взятке начальника отдела подразделения Минобороны

17:33 25.12.2019
СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

СБУ разоблачила двух руководителей своих территориальных подразделений на вымогательстве денег у бизнес-структур

19:02 24.12.2019
Зеленский назначил начальника Ровенского облуправления СБУ

Зеленский назначил начальника Ровенского облуправления СБУ

09:36 24.12.2019
Мэру Коростышева объявили о подозрении служебной халатности

Мэру Коростышева объявили о подозрении служебной халатности

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

В АМПУ проходят обыски - НАБУ

На борту разбившегося в Казахстане самолета были четверо иностранных граждан, они выжили

За минувшие сутки боевики 17 раз открывали огонь на Донбассе, еще один обстрел зафиксирован с начала пятницы, ранен украинский военнослужащий

27 декабря будет рассмотрена апелляция защиты экс-беркутовцев на продление им срока ареста в рамках подготовки их к обмену, утверждают адвокаты семей погибших на Майдане

ПОСЛЕДНЕЕ

Отменено порядка 100 рейсов казахстанской авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение под Алма-Атой

Южная Осетия закроет границу с Грузией на Новый год

Прошли испытания нового Шулявского путепровода – мэр Киева

Боец ВСУ получил ранение на Донбассе вследствие обстрелов боевиков в пятницу

В Днепропетровской области в результате столкновения автобуса и легковушки 2 человека погибли и пострадал ребенок

Во Львовской области прекратили работу трех подпольных игорных заведений

АМПУ считает необоснованным допущение НАБУ о возможных нарушениях при дноуглублении в "Черноморске" и "Южном"

Студия "Квартал 95" передала шведской компании Eccho Rights право представлять на международных рынках ряд своих продуктов

Назначение Венедиктовой в ГБР является достижением для женского движения Украины, считает нардеп Бардина

Национальная полиция задержала хакера, который продавал базы данных таможенной службы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА