События

16:56 27.12.2019

В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

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В Кировоградской области из фонда охраны окружающей природной среды присвоили 1,9 млн грн

Служба безопасности Украины (СБУ) в Кировоградской области уличила руководителя одной из подрядных организаций на присвоении 1,9 млн грн бюджетных средств из фонда охраны окружающей природной среды.

"Оперативники спецслужбы установили, что во время предоставления услуг по реконструкции очистных сооружений в поселке Новгородка Кировоградской области подрядчик завысил отпускную цену на оборудование и объемы выполненных строительных работ", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, для получения нелегальных доходов злоумышленник внес в официальные отчетные документы заведомо ложные сведения

Действия злоумышленника нанесли материальный ущерб государственным интересам в особо крупных размерах. Согласно выводам проведенных экспертиз сумма ущерба составляет 1,9 млн грн.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины, руководителю подрядной организации сообщено о подозрении в совершении преступлений.

Правоохранители проверяют причастность к совершению махинации местных чиновников.

Теги: #кировоградская_обл #сбу #коррупция
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