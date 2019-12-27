Бортовые самописцы потерпевшего крушение самолета под Алматы найдены, рассматриваются две причины катастрофы- вице-премьер Казахстана

Бортовые самописцы разбившегося под Алматы пассажирского самолета уже обнаружены, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

"Бортовые самописцы найдены, они изымаются для расследования", - сказал он в пятницу на брифинге в Алматы.

В настоящее время рассматриваются две возможные причины крушения Fokker-100 авиакомпании Bek Air под Алматы, сообщил Скляр.

"Рассматриваются две версии: либо ошибка пилота, либо техническая причина. Это установит специальная комиссия при участии Международного авиационного комитета", - сказал он.