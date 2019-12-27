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09:29 27.12.2019

На борту разбившегося в Казахстане самолета были четверо иностранных граждан, они выжили

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На борту разбившегося в Казахстане самолета были четверо иностранных граждан, они выжили

Четыре иностранца находились на борту разбившегося в пятницу под Алматы самолета Fokker-100 казахстанской авиакомпании Bek Air, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

"Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира, в числе которых есть иностранные граждане: два гражданина Украины, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Китая, остальные граждане Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского МВД.

В Комитете по ЧС МВД республики также сообщили имена иностранных граждан, которые находились на борту: Юрий Сон и Яна Сон из Украины, Маг Клыков из Киргизии, Нурлан Маулина из Китая.

"Они живы", - заявил официальный представитель комитета Нурсултан Нурахметов, не уточнив их состояние.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан в пятницу утром после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора. По последним данным, в результате авиакатастрофы погибли 12 человек, 49 пострадали.

Теги: #самолет #крушение #казахстан
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