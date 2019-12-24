Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом", - написал президент на своем канале в Telegram.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!", - поздравил президент.