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19:28 24.12.2019

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

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Зеленский поздравил христиан западного обряда с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством Христовым.

"Миллионы людей во всем мире сегодня собираются семьями, чтобы вместе провести Сочельник и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом", - написал президент на своем канале в Telegram.

"В этот светлый праздник забудем о распрях. Это вечер согласия и единения. Каждый из нас хочет, чтобы как можно быстрее в каждый украинский дом пришел мир. Вспомним сегодня, что мир начинается с нас, с нашего принятия друг друга, уважения, с нашего умения любить. Пусть свет первой Рождественской звезды принесет счастье и благополучие в каждую семью. С Рождеством Христовым!", - поздравил президент.

Теги: #зеленский #поздравление
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