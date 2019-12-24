Суд продлил до февраля обязательства нардепа Дубневича

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) продлил процессуальные обязательства, наложенные на народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), Дубневич обязуется прибывать по требованию детектива, прокурора и суда, сообщать об изменениях места проживания или работы, воздерживаться от общения со свидетелями, сдать на хранение паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

Действие процессуальных обязательств продлено до 22 февраля 2020 года.

Как сообщалось, Дубневича подозревают в уголовном преступлении, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением). Как утверждает САП, Дубневич воспользовался своим статусом народного депутата и главы транспортного комитета парламента, чтобы в сговоре с руководителями предположительно подконтрольных ему предприятий, получить неправомерную выгоду в размере более 93 млн грн на сделке с поставкой комплектующих для "Укрзализници". Бывшему главе транспортного комитета Рады грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) просил суд избрать подозреваемому нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок 60 дней с альтернативой внесения залога в 93 млн грн.

2 ноября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил Дубневичу залог в размере 100 млн грн, который должен быть внесен в течение 5 дней. Суд обязал Дубневича сообщать детективу (следователю), прокурору об изменении своего места жительства и/или работы. Он должен воздерживаться от общения со свидетелями в данном уголовном производстве, а также обязан сдать на хранение в орган предварительного расследования свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину; также носить электронный браслет.

4 ноября защита Дубневича подала апелляционную жалобу на решение ВАКС о мере пресечения в виде залога в сумме 100 млн грн.

7 ноября Апелляционный суд изменил меру пресечения и взял нардепа под стражу с возможностью залога в 90 млн. грн. После этого народный депутат был взят под стражу прямо в здании суда.

8 ноября ВАКС сообщил о внесении залога на Дубневича в полном объеме.