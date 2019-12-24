События

10:15 24.12.2019

ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

1 мин читать
ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Краматорска осуществляют досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

"По предварительной информации 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов. Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Отмечается, что причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украина в рамках отдельного досудебного расследования.

"Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст.367 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Луганской области 22 декабря вечером в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли, , 3 - получили телесные повреждения.

Данный факт был внесен полицией в ЕРДР и квалифицирован по ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст.367 УК Украины (служебная халатность).

Теги: #гбр #гсчс #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:15 23.12.2019
Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

Налоговая опровергает ложь Портнова-Трубы в деле об отмывании доходов Порошенко при продаже "Кузни на Рыбальском" – адвокат Головань

10:24 23.12.2019
В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

В общежитии НАУ произошел пожар, спасатели эвакуировали более 300 человек - СМИ

08:05 23.12.2019
В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В большинстве областей Украины в понедельник ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

02:58 23.12.2019
На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция

На Луганщине в психоневрологическом интернате произошел пожар, 4 человека погибли – полиция

15:02 21.12.2019
ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

ГБР обнаружила скрытые линзы видеокамер в раздевалках спортклуба "5 элемент"

11:12 21.12.2019
Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

Пожар в одесском колледже произошел из-за возгорания бытового электроприбора, назначены новые руководители ГУ ГСЧС

08:02 21.12.2019
В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

В Киеве в многоэтажном доме произошел пожар, два человека погибли - ГСЧС

16:41 20.12.2019
В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

В "Евросолидарности" назвали блокирование их Открытого офиса в Киеве политическим преследованием

14:24 20.12.2019
ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

ГБР завершило расследование дела о нападении нардепа Микитася на председателя поселкового совета в Черниговской области

13:16 20.12.2019
ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

ГБР проводит обыски в спорт-клубе "5 элемент" в рамках расследования дел, в которых фигурирует Порошенко

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

МИД Украины протестует в связи с несогласованным визитом Путина в Крым и запуском ж/д сообщения по Керченскому мосту

Боевики провокациями нарушают режим работы КПВВ на Донбассе – штаб ООС

Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

В Киеве в Гидропарке неизвестный застрелил мужчину, полиция проводит поисковую спецоперацию

В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево - Лутковская

ПОСЛЕДНЕЕ

Жители Филиппин не могут попасть домой на Рождество из-за тропического шторма

"Укрпошта" намерена выставить на продажу 800 объектов недвижимости

В Бразилии госпитализировали президента после падения

ВАКС отправил под ночной домашний арест экс-первого замглавы Миграционной службы Пимахову

Мэру Коростышева объявили о подозрении служебной халатности

СБУ совместно с Таможенной службой осуществила первое онлайн-поручение о проверке товара на Одесской таможне

Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест

Боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ на Донбассе из различного вооружения, без потерь – штаб ООС

Руководитель ДРГ "Мордвин", готовивший убийства видных деятелей в Харькове, приговорен к 9 годам тюрьмы

Адвокаты Палаты представителей США ищут новые статьи для импичмента Трампу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА