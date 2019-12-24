ГБР проверяет действия чиновников ГСЧС в Луганской области из-за пожара в психоневрологическом интернате

Следователи теруправления Государственного бюро расследований Краматорска осуществляют досудебное расследование по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами ГУ Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

"По предварительной информации 22 декабря в психоневрологическом интернате, расположенном в селе Бутковка Старобельского района, произошел пожар. Во время его тушения спасатели обнаружили тела четырех погибших пациентов. Следствие даст оценку действиям должностных лиц ГУ ГСЧС в Луганской области, которые предварительно осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного учреждения", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

Отмечается, что причины возникновения пожара устанавливает Национальная полиция Украина в рамках отдельного досудебного расследования.

"Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия (2 ст.367 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в Луганской области 22 декабря вечером в психоневрологическом интернате произошел пожар, в результате которого 4 человека погибли, , 3 - получили телесные повреждения.

Данный факт был внесен полицией в ЕРДР и квалифицирован по ст.270 УК Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) и ст.367 УК Украины (служебная халатность).