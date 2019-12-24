Россиянин пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест

Пограничники Харьковского отряда совместно с сотрудниками таможни предотвратили незаконное перемещение через границу старинных монет и Георгиевского креста, которые пытался вывезти гражданин РФ (1965 г.р.).

Как сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, россиянин приехал в пункт пропуска Гоптовка на автомобиле Volkswagen как пассажир.

"При осмотре чемоданы иностранца правоохранители обнаружили шесть старинных монет, датированных ХVIII-XIX веками, и Георгиевский крест", - говорится в сообщении.

Монеты и крест изъяты и направлены на экспертизу.