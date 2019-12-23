Боевики трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе с начала понедельника, потерь нет – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные при этом не пострадали, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 3 раза. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили два обстрела позиций Объединенных сил: рядом с селом Лебединское - из гранатометов различных систем и неподалеку поселка Старогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета.

Кроме того, один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован вблизи населенного пункта Южное, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня, 23 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.