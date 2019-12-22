В Харькове в результате аварии с участием 4 авто пострадали 2 полицейских и 16-летний юноша

Полиция устанавливает обстоятельства аварии с участием автомобилей Ford Focus, Daewoo Lanos, Volkswagen и Skoda Rapid на ул.Клочковская в Харькове в результате которой пострадали двое патрульных полициейских и 16-летний юноша.

"Травмы получил 16-летний пассажир Daewoo Lanos, а также сотрудники патрульной полиции (22 и 27 лет), находившиеся возле припаркованного служебного автомобиля. Пострадавшие были доставлены в больницу", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства аварии устанавливаются.