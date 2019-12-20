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17:25 20.12.2019

Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец

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Супруг Елизаветы II помещен в больницу - Букингемский дворец

Супруг королевы Великобритании, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.

"Герцог Эдинбургский отправился этим утром из Норфолка в больницу имени короля Эдуарда VII в Лондоне", - приводят британские СМИ выдержки из заявления дворца.

В нем отмечается, что 98-летний супруг Елизаветы II доставлен в больницу "для осмотра и лечения в связи с возникшими ранее медицинскими проблемами".

В Букингемском дворце указали, что в данном случае госпитализация - это мера предосторожности". Ожидается, что он пробудет под надзором врачей несколько дней.

В мае 2017 года стало известно, что супруг королевы Великобритании решил прекратить принимать участие в публичных мероприятиях. При этом Елизавета II полностью поддержала его решение.

Теги: #великобритания #муж #королева
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