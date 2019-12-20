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15:51 20.12.2019

Корабль Starliner не вышел на штатную орбиту из-за неправильного расчета времени - глава NASA

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Новейший космический корабль NASA компании Boeing, стартовавший в пятницу к МКС, не смог выйти на штатную орбиту из-за ошибки в расчете времени, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн.

"На корабле Starliner возникла проблема в системе отсчета времени (MET), в результате чего корабль посчитал, что он уже вышел на расчетную орбиту, хотя он ее еще не достиг", - написал Брайденстайн в "Твиттере".

Ранее он сообщил, что "включение двигателей, которое было необходимо для встречи с МКС, не произошло".

Он отметил, что NASA работает "над проблемой".

Ранее NASA сообщило, что "корабль в настоящее время находится на стабильной орбите, команда на Земле рассматривает варианты дальнейших действий".

По командам с ЦУПа в Хьюстоне корабль развернули солнечными батареями к Солнцу. Идет зарядка аккумуляторов.

Тем временем сайт NASA временно прекратил трансляцию из ЦУПа о полете корабля. В ближайшее время ожидается пресс-конференция в связи с возникшей проблемой.

Со своей стороны Boeing подтвердил: "Starliner вышел на нештатную орбиту, но управление кораблем сохраняется, команда наведения и управления обдумывает следующий маневр".

Как сообщалось, запуск корабля Starliner в тестовом непилотируемом режиме был осуществлен с помощью ракеты-носителя Atlas V в 06:36 по восточному времени США (14:36 мск) с 41-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида.

Через 15 минут после старта вторая ступень носителя - блок Centaur - успешно вывела корабль на суборбитальную траекторию с апогеем 181,5 км и перигеем 72,8 км. После отделения от нее кораблю предстояла серия самостоятельных маневров по переходу на расчетную орбиту для сближения с Международной космической станцией.

Теги: #космос #корабль #nasa
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