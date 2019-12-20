НАБУ и САП проводят ряд обысков в Одессе из-за возможных злоупотреблений чиновников облсовета

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) осуществляют ряд обысков в Одессе, в том числе на ул.Канатная 10, где расположен телеканал "Думская ТВ".

"Следственные действия санкционированы, осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 года нежилых помещений по адресу Лидерсовский бульвар 13 (Одесса) в пользу ООО "Шаг вперед", - сообщает пресс-служба НАБУ на странице в Фейсбуке в пятницу.

Отмечается, что целью проведения следственного действия в помещении телеканала является поиск документов о передаче права собственности на нежилые помещения по адресу Лидерсовский бульвар 13.

"Эти документы, как считает следствие, могут находиться по адресу Канатная 10 из-за того, что указанное СМИ и ООО "Шаг вперед" имели одних и тех же бенефициарных владельцев", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что следственные действия никоим образом не связаны с деятельностью СМИ и журналистов.

Предварительная правовая квалификация - ч.2 ст. 364 УК Украины.

Как сообщалось, ранее телеканал "Думская ТВ" на странице в Фейсбуке сообщил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят обыск в помещении телеканала "Думская ТВ" на ул.Канатной.

В свою очередь народный депутат, глава делегации Украины в ПАСЕ в Верховной Раде 8-го созыва Владимир Арьев (фракция "Евросолидарность") также подтвердил факт обысков на телеканале и считает, что они проводятся "в целях личной мести на политической почве".

"Обыски НАБУ на одесском телеканале "Думская ТВ". Он принадлежит Михаилу Шмушковичу, первому заместителю председателя "Европейской солидарности" в области. Обыски начались на следующий день, как председатель одесской парторганизации Алексей Гончаренко призвал директора НАБУ Артема Сытника уйти в отставку из-за внесения последнего в базу коррупционеров. (…) Старые времена возвращаются. И к коррупции, кажется, когда-то может добавиться злоупотребления служебными полномочиями. В целях личной мести на политической почве с особым цинизмом", - написал Арьев на странице в Фейсбуке в пятницу.