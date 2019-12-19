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19:12 19.12.2019

Окружной админсуд открыл производство по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" к руководителю ОП Богдану

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Окружной админсуд открыл производство по иску экс-главы "Укртрансбезопасности" к руководителю ОП Богдану

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску бывшего главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаила Ноняка к руководителю офиса Президента Украины Андрею Богдану, сообщает пресс-служба суда.

"Среди требований иска - признать противоправными действия Андрея Богдана об инициировании вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности и увольнении Михаила Ноняка с должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте и направления соответствующего письма премьер-министру Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Ноняк также просит суд установить отсутствие компетенции у руководителя Офиса президента об инициировании вышеупомянутых вопросов.

"Суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства без уведомления сторон", - сообщили в ОАСК.

Как сообщалось, в производстве Окружного административного суд Киева находится дело по иску Михаила Ноняка в Кабмину об отмене распоряжения об отстранении его от исполнения полномочий на должности главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Теги: #ноняк #суд #богдан
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